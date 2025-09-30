Ž¢¤ªÁ°¤é¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¾¯Ç¯¤é¤Ë½¸ÃÄË½Áö¤µ¤»¤¿¤« »ØÄêË½ÎÏÃÄ¤ÎÁÈ°÷ÂáÊá Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
¡¡»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ·Ï¤ÎÁÈ°÷¤ÎÃË¤¬¡¢¾¯Ç¯¤é24¿Í¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç¿®¹æ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾¯Ç¯¤é¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ç´í¸±±¿Å¾¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÁ°¤òÁö¤ëÊ£¿ôÂæ¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤¬¡¢ÀÖ¿®¹æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢±¦ÀÞ¤·Æ»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£³¤Ï·ÄÍÎ¶Ì¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤ÏµîÇ¯¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢Åö»þ15ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤é24¿Í¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ê¤É¤Ç´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯¤é¤Ï³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆ¿Ì¾Î®Æ°·¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö¤ªÁ°¤é¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¤«¤éµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤í¡£¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤òÃÏ²ó¤ê¤·¤í¡×¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë