TENTIALが示す「新しいコンディショニング文化」。25FWコレクション発表、ポテンシャルカンファレンスを開催
2019年に誕生したコンディショニングブランド、TENTIAL（テンシャル）が「TENTIAL 25FWコレクション - ポテンシャルカンファレンス」を開催しました。舞台となった渋谷ヒカリエには、最新コレクションとともに、ブランドの哲学や未来へのビジョンを体感できる空間が広がりました。
photo by ©FASHION HEADLINE
CEOの中西裕太郎氏は、自らがアスリートを志しながら病によって競技人生を断念した経験を語り、「日常にこそ、コンディショニングの重要性がある」と来場者にメッセージを届けました。その言葉には、トップアスリートの知見を社会に還元し、すべての人のポテンシャルを引き出すというブランドの信念が込められています。
photo by ©FASHION HEADLINE
ブランドの背景──科学とライフスタイルをつなぐ
TENTIALは、アスリートの知見や最新研究を取り入れた製品を通じて、「24時間365日のコンディショニング」を提案してきました。リカバリーウエア「BAKUNE」、日常を快適にする「MIGARU」シリーズ、足元から身体を支える「Recovery Sandal」など、機能を核としたプロダクトは都市生活者のライフスタイルに浸透しつつあります。
Courtesy of TENTIAL
TENTIAL 25FWコレクションの注目ポイント
・リカバリーウエア「BAKUNE」
BAKUNE ロングカーディガン/Courtesy of TENTIAL
睡眠時の回復をサポートするブランドの代表シリーズが進化。保温性と快適性を高め、冬の夜をより健やかにします。
・「MIGARU」シリーズ
テックスウェット カラーレスジャケット テックスウェット テーパードパンツ / ワイドパンツ
Courtesy of TENTIAL
都市生活での軽快な動きを支えるデイリーウエア。撥水性やストレッチ機能を備え、冬のアクティブシーンでも身軽さを実現。
・フットケアの革新「Recovery Sandal」
リカバリーサンダルホーム/photo by ©FASHION HEADLINE
足裏のアーチを支え、長時間の歩行や立ち仕事をサポート。今季は冬仕様のアップデートモデルがラインアップ。
・コンフォーター＆寝具
BAKUNE プレミアム 掛け布団 ウォーム/Courtesy of TENTIAL
睡眠環境を整えるための寝具アイテムが加わり、24時間のコンディショニング体制を完成させます。
身体をめぐる新しいカルチャーへ
本カンファレンスでは、ボクシング世界王者・中谷潤人選手とのパートナーシップ発表もありました。競技スポーツの最前線で培われた知見を日常に翻訳することで、TENTIALは「スポーツ科学 × 都市生活 × デザイン」の接点を提示しています。単なる機能性ウエアではなく、身体をととのえることそのものを文化に昇華しようとするブランド姿勢──。それはまさに「ウェルネスをカルチャーに変える試み」として見逃せない潮流といえるでしょう。
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE
photo by ©FASHION HEADLINE