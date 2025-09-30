Netflix人気ドラマ「暴君のシェフ」で暴君役のイ・チェミン（25）と交際中の女優リュ・ダイン（25）とのラブラブ誕生会ショットが公開された。

29日に誕生日を迎えたリュ・ダインが自身のインスタグラムに同日「ニャハ愛してる」とのコメントとともに、誕生日ケーキを持った写真などを公開した。ケーキには「HDBダイン」という文字が飾れていた。

韓国通信社のニュース1は30日「シックな雰囲気の黒い衣装、シンプルに飾ったケーキの飾りが目を引く。リュ・ダインの写真が公開されると、ファンたちは最近イ・チェミンのインスタグラム写真を思い出した。15日誕生日のイ・チェミンも最近インスタグラムに『25歳を祝ってくださったすべての方々に感謝申し上げます』と、ケーキをプレゼントされた写真を載せた。写真の中の雰囲気と背景が、同じ空間に見える。また、ケーキも同じところで買ったという」と報じた。

イ・チェミンとリュ・ダインは23年、ドラマ「一打スキャンダル」で共演した後、真剣交際に発展した。昨年3月にはデート目撃映像が拡散。熱愛説が起き、2人は恋人の関係を公式に認めている。