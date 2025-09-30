知らない人と初めて会う時、なんだか緊張してしまうという人もいれば、楽しみでワクワクするという人もいるでしょう。それはどうやら、わんちゃんも同じようです。飼い主さんのおうちへやってきた子犬と先住犬の初めての対面の光景が29万再生を突破。「先輩にいろいろ教えてもらわないとね」「良い兄弟になりそう」と、笑顔になる人が続出しています。

【動画：赤ちゃん犬と初めて会った『先輩犬』→目を合わせた次の瞬間…ずっと見ていたい『まさかの指導』】

風くんと雷くんが初めて対面した日

子犬と先住犬が初めて出会った光景が話題となっているのは、Instagramアカウントの『corgi_fu』。ある日、コーギーの風くんに新しい出会いが訪れました。それは、コーギーの子犬・雷くんとの出会い。この日、雷くんは風くんのおうちの一員となったのだそう。

見慣れない場所と見知らぬわんちゃんに、初めは戸惑った様子だった雷くん。そんな雷くんを見て、風くんはにおいを嗅いでごあいさつ。どうやら、先住犬の風くんは初めて出会った子犬の雷くんに興味津々のようです。

風くんから雷くんへ、特別指導開始！

そして、ごあいさつが済むと、風くんは雷くんの周りをパタパタと走り出したそう。どうやら、風くんは雷くんを遊びに誘っているようです。

そんな風くんの姿を見た雷くんは、嬉しそうに風くんに向かっていったそう。ふたりの初対面は大成功のようです。風くんが雷くんの周りを走って、雷くんが風くんのあとを無邪気に追いかける光景に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

風くんはというと、おうちで飼い主さんと遊んでもらっているものの、やはりわんちゃん同士での追いかけっこは格別なご様子。後輩に遊び方の指導をする風くんの姿に、飼い主さんたちも思わず笑顔になってしまうのでした。

転んでしまった雷くんに、風くんが…

そうして楽しく遊んでいたふたりですが、風くんがジャンプをして雷くんを飛び越えようとしたところ、勢い余ってぶつかってしまったそう。

こてんと転がった雷くんを見て、風くんはすぐさま「ごめんね」と近寄ります。幸い、ふたりは軽く接触しただけだったため、雷くんにも風くんにも怪我はなかったとのこと。しかし、転んだ衝撃に驚いてしまったのか、雷くんは追いかけっこを中断。そんな初対面を果たし、ふたりの顔合わせは激しくも楽しいひと時となったのでした。

風くんと雷くんの初対面の光景には、「いいお兄ちゃんしてるね」「いきなりコギプロｗ」「ずっと見ていたいです」と、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。ふたりが元気いっぱいに追いかけっこをする姿に、たくさんの人が笑顔になっています。

Instagramアカウント『corgi_fu』では、そんな仲良しコーギー兄弟の風くんと雷くんの日常が投稿されています。

風くん、雷くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「corgi_fu」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。