10月1日(水)は、北陸・東海や関東から東北にかけて大気の状態が非常に不安定になり、雷をともなった激しい雨が降り大雨になるところがありそうです。

土砂災害などに注意、警戒が必要です。

1日午前9時の予想天気図です。千島のはるか東に進んだ低気圧から前線が日本の南海上にのびています。

伊豆諸島付近で低気圧が発生しそうです。1日は、おおむね東海から東では上空およそ5500メートルで−12度以下の寒気をともなう気圧の谷が通過する見込みです。東日本から北日本にかけては大気の状態が非常に不安定になるでしょう。

1日の雨と風の予想ですが、未明から東海地方で雨が降り出し、午前中は関東甲信や北陸でも雨雲が広がりそうです。

1日の午後からは関東北部や東北で雨の降り方が激しくなりそうです。

10月1日は東日本を中心に雨が降るでしょう。雷をともない急に雨が激しく降るところもありそうです。

北陸も、1日の日中は雷雨に見舞われる見込みです。

1日は上空の強い寒気が影響し、大雨になるところもありそうです。北陸・東海や関東、東北では土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。