アップル（Apple）は、iPhone向けに「iOS 26.0.1」、iPad向けに「iPadOS 26.0.1」を公開した。Bluetoothの接続が切れることがある問題や、写真にノイズが乗る問題などの修正が図られる。

「iOS 26.0.1」では、iPhone 17とiPhone Air、iPhone 17 Pro/Pro MaxでWi-FiやBluetoothの接続が切れることがある問題や、iOS 26へのアップデート後にiPhoneユーザがモバイル通信ネットワークに接続できない問題などが修正された。あわせて、カメラ機能では予期しないアーチファクト（ノイズ）が含まれることがある事象や、カスタムの色合いを適用するとアイコンが空白になる事象、VoiceOverが無効になる事象が修正された。

あわせて、セキュリティ上の問題も修正されている。悪意のあるフォントを処理すると、アプリが予期せず終了したりプロセスメモリーが破損したりする事象（CVE-2025-43400）が修正された。対象機種は「iPhone 11以降」「iPad Pro 12.9インチ（第3世代以降）」「iPad Pro 11インチ（第1世代以降）」「iPad Air（第3世代以降）」「iPad（第8世代以降）」「iPad mini（第5世代以降）」。