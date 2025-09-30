子どもが大きくなり、ほとんど車に乗らなくなりました。トヨタの「ヴォクシー」に乗っていますが、手放せばどのくらい節約できるのでしょうか？

ヴォクシーの維持費と、手放したときの節約額

車を所有していると、実際に乗るかどうかにかかわらず発生する「固定費」が大きな負担となります。代表的な出費は以下のとおりです。



・自動車税：年間3万6000円（2019年9月30日以前に新車登録している場合、3万9500円）

・任意保険料：年間5万～10万円程度

・車検・メンテナンス費：年平均で約5万～10万円

・駐車場代：都市部で年間24万円（月2万円）、郊外では無料～数千円



合計すると、固定費だけでも駐車場を借りている場合は年間35万～50万円前後。駐車場代が不要でも11万～25万円前後かかる試算です。また、利用頻度によって大きく異なりますが、ガソリン代が月に数回程度の利用なら年間数千円～数万円程度かかります。

さらに、動かさずに長期間置いておくとバッテリーが上がりやすくなったり、タイヤやオイルが劣化したりして、余計にメンテナンス費がかさむ可能性がある点にも注意が必要です。

一方で、ヴォクシーを手放すとこれらの出費が不要になります。使用頻度が月に数回程度なら、所有するより手放した方が家計の負担は大きく減るといえるでしょう。



売却益やカーシェアなど代替手段も考えよう

節約を考えるときに見落としがちなのが「売却益」です。ヴォクシーは中古車市場でも人気が高く、年式や走行距離によっては数百万円以上の査定がつく場合もあります。

仮に7年落ちの場合でも、状態やグレードが良ければ100万円前後の買取価格が期待できるでしょう。維持費を削減しながらまとまった資金も手に入るため、経済的な効果はさらに大きくなります。

また、手放した後の生活は、住んでいる地域によって最適な方法が異なります。

都市部であれば公共交通機関が充実しているため、日常の移動は電車やバスで十分対応できます。買い物やちょっとした送迎にはカーシェアサービスを活用し、旅行や帰省など長時間の利用にはレンタカーを選ぶことで、所有しているときよりも割安に利用できます。

一方で、地方に住んでいる場合は、車を完全に手放すのは難しいかもしれません。その場合は、ミニバンのような大きな車ではなく、維持費の安いコンパクトカーや軽自動車へ乗り換えるのも有効です。必要最低限の車を持ちつつ、家計への負担を抑えることができます。



まとめ：手放すかどうかの判断基準

ヴォクシーを所有し続けると、乗らなくても税金や保険料、車検代などで毎年数十万円がかかり、置いておくだけでもコンディションが悪化して余計なメンテナンス費がかさむ恐れがあります。

一方で、手放せば年間20万～50万円ほどの節約につながり、売却益も得られます。都市部なら公共交通やカーシェアで十分代替でき、地方でもコンパクトカーや軽自動車に乗り換えることで負担を抑えられます。

最終的な判断のポイントは「どのくらい車を使っているか」と「他の手段で生活をまかなえるか」です。

もし「最近ほとんど乗っていない」と感じているなら、思い切って手放すことで家計にゆとりが生まれ、教育費や貯蓄など他の優先事項に回せるでしょう。家計の見直しをきっかけに、より安心して暮らせる生活設計を考えてみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー