潮田玲子、10歳息子を顔出し公開「大きくなった」「逞しい」の声
【モデルプレス＝2025/09/30】元バドミントン選手でタレントの潮田玲子が29日、自身のInstagramを更新。10歳の誕生日を迎えた息子の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】潮田玲子の10歳息子
潮田は「息子が10歳に」と報告。バースデーケーキの前に座る息子の姿を公開した。「赤ちゃんの頃から見返すとほんとに尊い」と成長を振り返り、「身体は大きく心は大らか 元気にすくすく成長してくれている息子に心から感謝を伝え、まだまだ甘えて欲しい母ちゃんなのでした」と母としての思いを綴っている。
写真では、バースデーケーキを前にした息子の姿や、潮田が息子にキスを迫る様子、息子の赤ちゃんの頃の姿などを収めている。
この投稿に、ファンからは「大きくなった」「逞しい身体つきで将来が楽しみ」「おめでとうございます」「微笑ましい」「素敵な家族」「すくすく成長してますね」といった声が上がっている。
潮田は2012年に元プロサッカー選手の増嶋竜也氏と結婚。2015年に長男、2017年に長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】