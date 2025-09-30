『涙の女王』女優キム・ジウォン、ソウルで“誕生日カフェ”開催へ！本人も参加した特別な空間

女優キム・ジウォンが誕生日に合わせて、ファンに特別な時間をプレゼントする。

【写真】キム・ジウォン、胸元引き立つ豪華ドレス姿

来る10月17〜19日、キム・ジウォンはサウンドウェーブ合井（ハプチョン）店で誕生日カフェ「HAPPY Ji-WONEDAY」を開催し、ファンを招待する。

誕生日カフェ開催のニュースとともに公開されたポスターのなかのキム・ジウォンは、ミントカラーの衣装にチェリーケーキを持ってモダンながらも落ち着いた雰囲気を醸し出す。

（写真＝HighZiumスタジオ）キム・ジウォン

「HAPPY Ji-WONEDAY」は、WONEDAY（キム・ジウォンのファンネーム）とともにする誕生日パーティーをテーマに企画された。

2階と3階の多彩な空間構成はもちろん、訪問者全員に充実した特典と多様なイベントに参加する機会を提供する。何よりもキム・ジウォンが積極的に参加した跡を誕生日カフェの随所で垣間見ることができ、さらに期待が高まっている。

なお、今回の誕生日カフェはPLVEアプリを通じた事前予約制で運営される。事前予約は10月2日18時、PLVEで行われる予定だ。詳しい内容は、キム・ジウォン公式ファンカフェとサウンドウェーブホームページ、PLVEで確認できる。

◇キム・ジウォン プロフィール

1992年10月19日生まれ。2010年にBIGBANGと共に携帯電話のCMに出演して話題を呼んだ。その後、韓国版『花ざかりの君たちへ』（2012年）、『相続者たち』（2013年）、『私が結婚する理由』（2014年）といったさまざまなドラマに出演。なかでも、2016年に放送されたドラマ『太陽の末裔』では美人軍医ユン・ミョンジュ役を好演して注目を集めた。