FRUITS ZIPPER松本かれん、ホテルでの月足天音への“不満”告白 お泊り事情も明らかに「2人で一緒に寝てる」
【モデルプレス＝2025/09/30】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の月足天音と松本かれんが29日、グループでパーソナリティを務めるラジオ番組「FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週月曜深夜0時〜）に生出演。お泊まり事情を明かした。
【写真】松本かれん＆月足天音、収録時の仲良しショット
この日、月足は松本が初めて自宅に泊まりに来た時のことを回顧。「私より先に布団に入ってる…風呂も入らず。勝手にゴロゴロしてんの」と自宅に到着した松本がいつの間にかベッドに入っていたことに驚いたと振り返った。
松本は、月足以外のメンバー宅であれば「帰ってきたまんまの服で、メンバーのベッドで寝るとかは『遠慮しよう』ってなるかもしれない」と言いつつ、月足宅では「『月足の家、ただいま〜！』っていう気持ちで」と躊躇いはない様子。その後も何度か月足宅に泊まりに行っていたそうで、「うちらは月足のベッドで2人で一緒に寝てる」と明かした。当時、月足宅のベッドはシングルサイズで大人2人が寝るには決して広くなかったものの「狭い記憶ない」と口に。「月足がめっちゃ布団奪ってくるの思い出した」と寝ている間に2人で布団の取り合いをしていたと微笑ましいエピソードも飛び出した。
また、グループの遠征先のホテルでは部屋が隣同士になることが多いという2人。松本は、月足がホテルの部屋に到着するなり「かれんの部屋に勝手に入ってくるんですよ」と不満を吐露した。
その際、月足が駆け足で部屋に入ってこようとするため、「こっちもびっくりしちゃって、月足のこと締め出したりする」と笑いながら告白。それでも、ドアがゆっくりと閉まる間際に滑り込んでくる時もあり「マジで怖いの。本当に」と話した。月足の侵入を防ぐことに成功したとしても「ドアの前で『かれんたぁん！』って叫んで」と大声で名前を呼ばれるため、「こちらも入れざるを得ない」とやむなく部屋に入れていると語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】松本かれん＆月足天音、収録時の仲良しショット
◆月足天音＆松本かれん、お泊まりでは「2人で一緒に寝てる」
この日、月足は松本が初めて自宅に泊まりに来た時のことを回顧。「私より先に布団に入ってる…風呂も入らず。勝手にゴロゴロしてんの」と自宅に到着した松本がいつの間にかベッドに入っていたことに驚いたと振り返った。
◆松本かれん、遠征先ホテルでの月足天音の行動に不満
また、グループの遠征先のホテルでは部屋が隣同士になることが多いという2人。松本は、月足がホテルの部屋に到着するなり「かれんの部屋に勝手に入ってくるんですよ」と不満を吐露した。
その際、月足が駆け足で部屋に入ってこようとするため、「こっちもびっくりしちゃって、月足のこと締め出したりする」と笑いながら告白。それでも、ドアがゆっくりと閉まる間際に滑り込んでくる時もあり「マジで怖いの。本当に」と話した。月足の侵入を防ぐことに成功したとしても「ドアの前で『かれんたぁん！』って叫んで」と大声で名前を呼ばれるため、「こちらも入れざるを得ない」とやむなく部屋に入れていると語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】