Snow Man目黒蓮、ミラノから帰国後“最初に食べたもの”「ずっと思っていた」
【モデルプレス＝2025/09/30】Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた『モトローラ新製品発表会』に出席。イタリア・ミラノから帰国後に食べたものを明かした。
同製品のブランドアンバサダーを務め、10月10日より放映開始される新CMに出演する目黒。イベントでは、同製品を使って生成された画像を見て「この秋にやりたいこと」を選ぶ企画も行われた。
アウトドアのジャンルから悩みに悩んで“お月見・星空観察”を選んだ目黒は「日頃から星空を見たりすることが多いので、この秋というわけではないんですけど（笑）、秋もやりたいなと思いました」と理由を明かし、グルメのジャンルを見ると「この間ミラノにいるときに、日本に帰ったらさんまを食べたいなとずっと思っていて、帰ってきて最初にさんまを食べたんですけど、“七輪でさんま”で」とにっこり。インドア系からは「“映画・ドラマ一気見”とかは、映画を見るのは好きなので、夜とか（に見たいですね）」と答えていた。
なお、イベントでは、同製品の手ぶれ補正を検証するために、スタッフが不規則に動く目黒を撮影したり、同製品で生成した背景の前で目黒が6秒CM生制作に挑戦する一幕もあった。（modelpress編集部）
