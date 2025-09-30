レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、新ヘア披露に絶賛の声「おしゃれで可愛い」「お人形さん」
【モデルプレス＝2025/09/30】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が9月29日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーを披露し、反響が寄せられている。
【写真】レイザーラモンHGの妻、新ヘアで雰囲気一変
住谷は「Newhaircolor」とヘアカラーをチェンジしたことを報告。淡いピンクがかったブロンドカラーのウェーブヘアで、ピンクとベージュのツイード風ジャケットにデニムを合わせたスタイルを披露した。「これは何色っていうんだ？うっっっっすーいピンクかな」と自身のヘアカラーについて説明している。
この投稿に、ファンからは「おしゃれで可愛い」「お人形さん」「似合ってる」「綺麗」「素敵なカラー」「透明感ある」といった声が上がっている。(modelpress編集部)
