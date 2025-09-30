Snow Man目黒蓮、“渡辺翔太撮影”お気に入りショットお披露目「京都にしょっぴーと…」
【モデルプレス＝2025/09/30】Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた『モトローラ新製品発表会』に出席。メンバーの渡辺翔太が撮影した写真を公開した。
【写真】SnowMan目黒蓮が公開 渡辺翔太撮影のお気に入りショット
同製品のブランドアンバサダーを務め、10月10日より放映開始される新CMに出演する目黒。CMについて聞かれると「僕は撮影に臨ませていただいて、監督さんであったりスタッフのみなさんとコミュニケーションをしながら撮ったので、こういう感じで素敵なCMに仕上がっていて嬉しいなと思います」と完成を喜んだ。
また、タクシーで渋滞に巻き込まれた目黒が、分身であるアバター“ミニREN”とともに車内で同製品を使って音楽や動画撮影を楽しむ姿が描かれているが「“ミニREN”との掛け合いがだいぶ馴染んできて、いいコンビになれてきているのかなと思います」と声を弾ませた。
さらに、目黒が同製品の旧モデルで撮影した写真がお披露目される一幕も。青空と岩崖、芝生に牛が写った写真が写し出されると「牛さんがいっぱいいるんですよ。先日、お仕事でミラノに行かせていただく機会があって、少し時間をいただいたので電車で行ったんですけど、素敵な景色は広がっていて、自然とか色味をモトローラで撮るとすごくきれいに写し出してくれるので、自分的にもお気に入りの1枚で、残したくて撮っちゃいましたね」と話した。
続けて、夕陽をバックにした目黒が写る写真については「これはメンバーの渡辺（翔太）くんに撮ってもらった1枚なんですけど、京都にしょっぴー（渡辺）とロケに行ったときにすごく夕陽がきれいで、しょっぴーにモトローラを渡して撮ってもらいました。すごくきれいな景色でした」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
◆目黒蓮、新CMでの"相棒"と「いいコンビになれてきている」
◆目黒蓮、渡辺翔太撮影の1枚公開
