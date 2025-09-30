内田雄馬、姉・内田真礼＆石川界人の結婚へ「よろしく義兄さん（弟）」祝福が話題「最強声優親族」「とんでもないことに」
【モデルプレス＝2025/09/30】声優の内田真礼と石川界人が30日、それぞれのSNSを通じて結婚を発表。これを受けて、真礼の実の弟で声優の内田雄馬が祝福のメッセージを伝えた。
【写真】内田真礼＆石川界人、美文字際立つ直筆署名
2人は連名で「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。声優界のビッグカップルの誕生にネット上では祝福の声が溢れた。
雄馬は「おめでとう姉さん」と真礼を祝福するとともに、「よろしく義兄さん（弟）」と実際には1歳年下にあたる“義兄”石川に向けてユーモアたっぷりにメッセージを伝えた。
なお、雄馬は2024年に同じく声優の日高里菜と結婚。数多くの人気声優が親族に名を連ねることとなり「声優同士で義兄弟できるのすごい」「美声だらけの一族」「とんでもないことに」「最強声優親族」など多くの反響が上がっている。（modelpress編集部）
