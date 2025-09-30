３０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５．９８ポイント（０．１０％）安の２６５９６．９０ポイントと小反落している。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１１．９５ポイント（０．１３％）安の９４４２．１７イントと反落した。売買代金は１５９２億３２０万香港ドルとなっている（２９日前場は１５９９億８９４０万香港ドル）。

中国の大型連休を前に買いが手控えられる流れ。中国ではあす１０月１日、国慶節・中秋節の大型連休がスタートする。本土市場は１〜８日まで、香港市場は１日と７日が休場だ。米国の政府機関閉鎖も警戒。１０月１日の新会計年度スタートを前に、米与野党は未だにつなぎ予算案で合意できていない。合意できなかった場合、一部の政府機関は閉鎖を余儀なくされる。世界経済に対する悪影響も懸念された。

ただ、下値は限定的。中国の政策に対する期待感が高まっている。中国共産党は２９日の中央政治局会議で、第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）を１０月２０〜２３日に北京で開くことを決めた。今回の会議では次期５カ年計画（２０２６〜３０年）について話し合う。そのほか、国家発展改革委員会の李超・報道官は２９日、金融によって実体経済を支え、効果的に投資を拡大するために、５０００億人民元（約１０兆４５００億円）規模の新たな「政策的金融ツール」を導入する方針を明らかにした。ハンセン指数などは高く推移する場面がみられている。なお、官民が朝方公表した９月の中国製造業ＰＭＩは、事前予想をそれぞれ上回った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、マカオ・カジノの金沙中国（１９２８／ＨＫ）が３．０％安、石油グループ大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ：８５７／ＨＫ）が２．９％安、オンライン医療の京東健康（ＪＤヘルス：６６１８／ＨＫ）が２．３％安と下げが目立った。

セクター別では、石油関連の下げが目立つ。ペトロチャイナのほか、中国石油化工（３８６／ＨＫ）が２．２％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．１％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。原油相場の急落を嫌気。昨夜のＮＹ取引所では、産油国の増産観測で、ＷＴＩ原油先物が３．５％安と急反落した。

マカオ・カジノもさえない。金沙中国のほか、美高梅中国ＨＤ（２２８２／ＨＫ）が３．０％安、銀河娯楽集団（２７／ＨＫ）が２．３％安、永利澳門（１１２８／ＨＫ）が１．１％安で前場取引を終えた。

半面、半導体や人工知能（ＡＩ）技術の銘柄群は高い。華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が１１．９％、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が７．９％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が５．２％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が３．３％、創新奇智科技集団（２１２１／ＨＫ）が６．４％、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が５．７％、商湯集団（センスタイム・グループ：２０／ＨＫ）が２．６％ずつ上昇した。半導体などの上昇が寄与し、ハンセン科技（テック）指数は０．６％逆行高している。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４０％高の３８７８．１３ポイントで前場の取引を終了した。医薬が高い。素材、ハイテク、不動産、自動車、軍需産業、インフラ建設なども買われた。半面、エネルギーは安い。金融、公益も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）