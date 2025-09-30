「シナモロール」がお友だち「みるく」とゆったり過ごす “大人かわいい”アイテムがサンキューマートに登場
390円（税込429円）を中心としたアイテムをそろえるショップ「サンキューマート」は、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で10月下旬より入荷次第販売開始する。また公式オンラインショップでは、きょう30日午前11時より先行予約の受付を開始した。
【写真】淡いカラーがかわいい！商品ラインナップ
「シナモロール」の“大人かわいい”限定アイテムが登場。白いこいぬの男のコ「シナモロール」は2002年のデビュー以来、愛くるしい見た目と人懐っこい性格が多くのファンをトリコにしてきた。今シリーズでは「シナモロール」が、お友だちの「みるく」と一緒に、リラックスした表情やゆったりとした時間が表現されており、日常に癒しを与えてくれる“大人かわいい”アイテムを展開する。
デイリー使いにぴったりな「パスケース」や「歯ブラシセット」から、学校や会社で活躍する「ダイカットメモ」や「アクリルクリップ」まで、日常生活にさりげない癒しを添えてくれるラインナップとなっている。
■ピックアップ商品
『フレークステッカー』『ステッカー』※ステッカーはよりどり2点
やさしいくすみカラーで描かれた「シナモロール」と「みるく」がかわいいステッカーはスマホケースやノートなど、好きな場所に貼ることができる。
フレークステッカーは手帳やメモ、手紙のワンポイントに最適。さまざまな絵柄がそろっているので、どれを使うか選ぶ時間も楽しいポイント。
『アンクルソックス』『ダイカットメモ』
ダイカットメモは、勉強や仕事のちょっとしたメモに便利。かわいい「シナモロール」たちのデザインで、使うたびに気分も和らぐ。
アンクルソックスは、シンプルなくすみカラーで“大人かわいい”デザインで日常使いもしやすい一足。
