フリーアナウンサーの吉田悠希さんが、自身のインスタグラムを更新。第二子となる女児を出産し、退院したことを報告しました。



【写真を見る】【 吉田悠希 】「家族4人の生活が始まりました」第二子女児出産と退院を報告「セレモニードレスがまだぶかぶか」





吉田さんは、「昨日、無事に退院しました」と報告。新生児の写真も公開し、「セレモニードレスがまだぶかぶか」と我が子の小ささを感じる様子を綴っています。また、新生児が黄疸のため数日遅れての退院となったものの、「ようやく家族4人の生活が始まりました」と喜びを表現しています。

出産したクリニックについては、「家族で入院、宿泊することができた」と施設の特徴を紹介。この環境が「新しい生活にも思ったよりもスムーズに馴染めています」と感謝の言葉を述べています。







同クリニックの印象については「豪華なお食事や施設の綺麗さは勿論ですが、先生や助産師さん、スタッフの方みなさん優しくて」と高く評価。「2人目をここで出産できて本当によかった」と満足感を示しています。

さらに、「色んなお願いにも柔軟に対応してくださって、検診のときから大満足でした」とクリニックのサービスを称賛。出産の詳細については「今回色んなことがあったので、また別の投稿で書きたい」と記しています。







投稿の最後には「明日からの平日ワンオペが今から怖いよ〜」と、2児の母となった新たな育児生活への率直な心境も吐露していました。



【担当：芸能情報ステーション】