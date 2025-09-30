Snow Man・目黒蓮さんが、折りたたみスマートフォン「モトローラ新製品発表会」に登壇しました。モトローラでは、独自のAI機能を搭載した新製品「motorola razr 60」シリーズを10月10日から販売開始します。



【写真を見る】 【 Snow Man・目黒蓮 】 渡辺翔太撮影の“眩しすぎる“写真披露 「すごく夕日がキレイで」 モトローラ新製品発表会





新CMに出演している目黒さんは、“タクシーの車内という設定だったんですけど、「グッバイ渋滞」って言っているように、空いた時間を楽しくしてくれる素敵なシチュエーションだなと。楽しかったです”と撮影を振り返りました。







昨年からアンバサダーを務める目黒さんは、前機種の「motorola razr 50シリーズ」で撮影した、とっておきの写真2枚を披露。1枚はイタリア・ミラノを仕事で訪れた際に撮影したもので、のどかな田園風景の中で牛たちが草を食むもの。



そしてもう1枚について、“ メンバーのしょっぴー、渡辺(翔太)くんに撮ってもらった1枚なんですけど、京都にしょっぴーとロケに行ったときに、すっごく夕日がキレイで。しょっぴーにモトローラを渡して「撮って」って”と説明。

美しい夕日をバックに和装姿でたたずむ目黒さんの姿を写したベストショットを公開しました。







さらに目黒さんは、この秋やりたいこととして「お月見」「七輪でさんま」「映画・ドラマを一気見」をチョイス。中でもさんまについては、“ミラノに行ったときにずっと「日本に帰ったら、さんま食べたい」って思ってて。帰ってきて一番最初にさんまを食べたんです。食べたんですけど、でも、七輪でさんまで”と照れ笑い。司会者から、“おかわりで”と相槌を打たれると、“ハイ”と、笑顔を見せていました。



【担当：芸能情報ステーション】