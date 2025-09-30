Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮が３０日、都内で行われた、スマートフォンの開発・販売を行う「モトローラ」の新製品発表会に出席した。

目黒はこの日発表された、新型折りたたみスマートフォン「ｍｏｔｏｒｏｌａ ｒａｚｒ ６０」を用いて、同社独自のＡＩ「ｍｏｔｏ ａｉ」を体験した。

「この秋やりたいこと」というトークでは、事前にＡＩで生成された画像をもとに「お月見・星空観察」、「映画・ドラマ一気見」、「七輪でサンマ」と回答。サンマは先日、ミラノで仕事を終えてからの初日本食として食べたほどの好物だと明かした中、録音を文字起こしして集約する「おまとめメモ」機能を使用すると「発表者が秋にやりたいことはお月見・星空観察、映画・ドラマ一気見」とうまくまとめられつつ「日本に帰ったらサンマを食べたいと思っていたがすでに食べた」とかわいらしく結論づけられた。

思わぬオチの付き方に目黒は「すでに食べたってしまりが…」と爆笑。それでも「こんなにきれいにまとめてくれてすごい」と舌を巻いた。

目黒は同社のブランドアンバサダーを昨年から務めており、新型スマートフォンの新テレビＣＭにも出演している。

この日はその他、同製品のカメラの手ぶれ機能を実証するべくステージを動き回り、ＡＩを使って即席のＣＭなどを作るなどして盛り上げた。