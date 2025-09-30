ジーユー×パペットスンスン♡初コラボのかわいい秋冬アイテム登場
パペットスンスンとジーユーが初コラボレーション！2025年10月31日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始されます。ふわふわオーバーサイズカーディガン（3,990円）や裏起毛スウェット（2,990円）、マシュマロフィールラウンジウェア（3,990円）に加え、スンスンのぬいぐるみ型ポーチ（1,990円）など、自宅でもお出かけでも楽しめる全11型のコレクションです♪
ウィメンズはふんわり秋冬スタイル
オーバーサイズカーディガン
オーバーサイズニットプルオーバー
ヘビーウェイトスウェットプルオーバー
マシュマロフィールセット
ポーチ
ポーチ
ウィメンズ向けは、全7型です。
オーバーサイズカーディガン（3,990円）、ニットプルオーバー（2,990円）、裏起毛スウェット（2,990円）、マシュマロフィールセット（3,990円）、ぬいぐるみ型ポーチ,ポーチ（1,990円）など。
スンスンやノンノンの表情がデザインに落とし込まれ、リラックス感のある秋冬スタイルが完成します♡
チャンピオン×N.ハリウッド新作コレクション「NEW WEAVE」が登場
ティーン向けはポップでキュート
ヘビーウェイトスウェットパーカ
カラーも3色あってかわいいです。
ソックス
ティーン向けアイテムは、クロップドフーディスウェットやヘビーウェイトスウェットパーカ（各2,290円）、ポイントになる靴下（390円）など全4型。
ポップで可愛らしいデザインで、学校やおうち時間も楽しく過ごせます。スンスンの世界観を日常に取り入れやすいラインナップです♪
パペットスンスン×ジーユーで自由におしゃれを
10月31日（金）より販売されるパペットスンスン×ジーユーのコラボコレクションは、ウィメンズ・ティーン合わせて全11型。
オーバーサイズカーディガンや裏起毛スウェット、ぬいぐるみ型ポーチなど、自宅でも外出でも楽しめるアイテムばかりです♡
LINEスタンプキャンペーンも実施中で、遊び心たっぷりの秋冬コーデを楽しめます♪