ジーユー×パペットスンスン♡初コラボのかわいい秋冬アイテム登場

パペットスンスンとジーユーが初コラボレーション！2025年10月31日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始されます。ふわふわオーバーサイズカーディガン（3,990円）や裏起毛スウェット（2,990円）、マシュマロフィールラウンジウェア（3,990円）に加え、スンスンのぬいぐるみ型ポーチ（1,990円）など、自宅でもお出かけでも楽しめる全11型のコレクションです♪

ウィメンズはふんわり秋冬スタイル

オーバーサイズカーディガン

©PUPPET SUNSUN/PS committee

オーバーサイズニットプルオーバー

©PUPPET SUNSUN/PS committee

ヘビーウェイトスウェットプルオーバー

©PUPPET SUNSUN/PS committee

©PUPPET SUNSUN/PS committee

マシュマロフィールセット

©PUPPET SUNSUN/PS committee

ポーチ

©PUPPET SUNSUN/PS committee

ポーチ

©PUPPET SUNSUN/PS committee

©PUPPET SUNSUN/PS committee

ウィメンズ向けは、全7型です。

オーバーサイズカーディガン（3,990円）、ニットプルオーバー（2,990円）、裏起毛スウェット（2,990円）、マシュマロフィールセット（3,990円）、ぬいぐるみ型ポーチ,ポーチ（1,990円）など。

スンスンやノンノンの表情がデザインに落とし込まれ、リラックス感のある秋冬スタイルが完成します♡

チャンピオン×N.ハリウッド新作コレクション「NEW WEAVE」が登場

ティーン向けはポップでキュート

ヘビーウェイトスウェットパーカ

©PUPPET SUNSUN/PS committee

©PUPPET SUNSUN/PS committee

カラーも3色あってかわいいです。

©PUPPET SUNSUN/PS committee

ソックス

©PUPPET SUNSUN/PS committee

ティーン向けアイテムは、クロップドフーディスウェットやヘビーウェイトスウェットパーカ（各2,290円）、ポイントになる靴下（390円）など全4型。

ポップで可愛らしいデザインで、学校やおうち時間も楽しく過ごせます。スンスンの世界観を日常に取り入れやすいラインナップです♪

©PUPPET SUNSUN/PS committee

パペットスンスン×ジーユーで自由におしゃれを

10月31日（金）より販売されるパペットスンスン×ジーユーのコラボコレクションは、ウィメンズ・ティーン合わせて全11型。

オーバーサイズカーディガンや裏起毛スウェット、ぬいぐるみ型ポーチなど、自宅でも外出でも楽しめるアイテムばかりです♡

LINEスタンプキャンペーンも実施中で、遊び心たっぷりの秋冬コーデを楽しめます♪