横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

第37回「地獄に京伝」が9月28日に放送。その最後に流れた次回「地本問屋仲間事之始」の予告が話題になっています。

＊以下「地獄に京伝」の放送内容のネタバレを含みます。

●「地獄に京伝」公式あらすじ

春町（岡山天音さん）が自害し、喜三二（尾美としのりさん）が去り、政演（古川雄大さん）も執筆を躊躇する。

その頃、歌麿（染谷将太さん）は栃木の商人から肉筆画の依頼を受け、その喜びをきよ（藤間爽子さん）に報告する。

一方、定信（井上祐貴さん）は棄捐令、中洲の取り壊し、大奥への倹約を実行する。

その煽りを受けた吉原のため、蔦重は政演、歌麿に新たな仕事を依頼するが、てい（橋本愛さん）がその企画に反論する。

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「黄表紙、浮世絵なぞ初めからそんなものは出さねばよいのだ」と厳しい表情で告げる定信。

日本橋の本屋が勢ぞろいして蔦重と向き合う。

手を合わせる蔦重。背景に蔦重の「申し訳ございません！」の声。

笑顔を見せる花魁・菊園に対し、北尾政演(山東京伝)は微妙な表情を向ける。



「てめえがふんばる番じゃねえのかよ」「しくじったのは蔦重さんじゃねえですか！」との蔦重と政演のやりとりが続く。

その下に流れるは＜追い詰められる蔦重＞の文字。

いかねえで、おきよさん…

吉原の客に「申し訳ございません」と頭を下げる駿河屋市右衛門と蔦重。

「初めまして」とあいさつをする人物。

本屋たちが「お指図を」「俺たち役に立てっかな？」と続けて蔦重へと歩み寄る。

バチンと手を鳴らす鶴屋。「異国？」と問う蔦重の妻・てい。

「いかねえで、おきよさん…」と病床のきよを抱きしめる歌麿。

在りし日のきよが笑顔を見せる。

その下に流れるは＜俺たち、本屋仲間だろ＞の文字。

やはり吉原はよいのう

「やはり吉原はよいのう」の声を背景に垂れた髪、いわゆる『色シケ』をいじる長谷川平蔵。



最後に「申し訳ございませんでした！」と告げた蔦重が、深々と土下座を…

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。