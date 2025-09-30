¡ÖÆüËÜÃæ¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯²Ä°¦¤µ¡×´üÂÔ¤Î19ºÐ½÷Í¥à¿ÍÀ¸½é¥°¥é¥Ó¥¢á¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¥¿¡¼¡×¡Ö¤¦¤Ò¤ç¡¼¡×
¿åÃå¤ä¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥¨¥¢¤ÇÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥ÈÏ¢È¯
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ÖSeventeen¡×(½¸±Ñ¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤¬SNS¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÄÇ¯Ì¡²è»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÃ«ÎÜµª¡£²«¿§¤¤¥®¥ó¥¬¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê»èÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢½é¤Î¥°¥é¥Ó¥¢·ÇºÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ë¥³¥Ë¥³¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤Ë»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²Ä°¦¤¤¤Ê¡¼¤¤¤¤¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤¯¤µ¤ó»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Ò¤ç¡¼¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥¥¿¡¼¡×¡ÖÆüËÜÃæ¤¶¤ï¤Ä¤¯²Ä°¦¤µ¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¾×·â¤À¤è¤Í¡×¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤¤¤¤¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÃ«¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡Önicola¡×(¿·Ä¬¼Ò)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥ß¥¹¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó2023¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¤Ç¡¢2018Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¸ÅÄ²È¤ÎÄ«¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£