¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×É×ÉØÌò¤«¤é15Ç¯¡ÄàÆÍÁ³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈáÅº¤¨¡Ö¸Î¶¿¤Ë¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×Êó¹ð¡ª57ºÐ½÷Í¥¡õ60ºÐÇÐÍ¥¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀ¼½Ð¤¿¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë2¿Í
¡¡15Ç¯Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿57ºÐ½÷Í¥¤È60ºÐÇÐÍ¥¤ÎÆÍÁ³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆüÍË¥Þ¥¤¥Á¥ç¥¤¥¹¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¸Î¶¿°ñ¾ë¸©¤ËÄÅÅÄ´²¼£¤µ¤ó¤ò¤ªÏ¢¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ê°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¶¦¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦ÄÅÅÄ´²¼£(60)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤«¤éÅìµþÅÔ¤È°ñ¾ë¸©¤Î2µòÅÀÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±©ÅÄ¤¬¡¢ÄÅÅÄ¤Ë°ñ¾ë¸©¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¤ªÆó¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö»×¤ï¤º¡¢¤ï¤¡¡ª¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Û¤ó¤È¤Î¤´É×ÉØ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¡Ö±©ÅÄÈþÃÒ»Ò¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÅ·Á³¤Ç²Ä°¦¤¤¤·ÄÅÅÄ´²¼£60ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2010Ç¯¤«¤é15Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÂè4¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö²Ö²Ç¤Î¤ì¤ó¡×(Åì³¤¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç±©ÅÄ¤ÈÄÅÅÄ¤ÏÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£