¡¡½÷Í¥¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç°Ø»Ò¤Ë¹ø¤«¤±¡¢ÊªÍ«¤²¤Ë°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÀÖ¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤«¤éÄ¹¤¤µÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó´¶¤¢¤Ã¤Æ¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¸æÂ¡×¡ÖÍ«¤¤´é¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ß·¤Ï17Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤ª¡¼¤¤¡¢±þ°Ù¡×¤Ë¼ç±é¡£ÉâÀ¤³¨»Õ¤Î³ë¾þËÌºØ¤ÎÌ¼¡¦¤ª±É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£