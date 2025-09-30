¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼ÅÔÆâ¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ·èÄê¡¡7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±éµÇ°
¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤ÎÍèÆü¤òµÇ°¤·¤¿¥µ¥¤¥ó²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢10·î30Æü¤ËÅÔÆâË¿½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó½¸¹ç»þ´Ö¤Ï¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É½ÂÃ«Å¹¤ª¤è¤Ó¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê¥Þ¥é¥¤¥¢¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ò¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥ª¡¼¥ë¡Ù¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇÅöÁª¼Ô¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë·Á¼°¡£¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤Ï¥Þ¥é¥¤¥¢ËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¤¬»²²Ã²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¼Ô¤Ë¡Ö¥·¥ê¥¢¥ëNo.ÉÕ±þÊç·ô¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÍÑ¤¤¤ÆÃêÁª¤Ë±þÊç¤Ç¤¤ë¡£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï9·î26Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é10·î19Æü¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï10·î23Æü¸á¸å5»þ°Ê¹ß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥é¥¤¥¢¤Ï¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¸ø±é¤ò10·î28Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍGLION ARENA KOBE (¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í)¡¢11·î1Æü¡¢2Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§10·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê¡ÊÅöÁª¼Ô¤Ë¤Î¤ßÄÌÃÎ¡Ë
½Ð±é¡§¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼
ÆâÍÆ¡§¥µ¥¤¥ó²ñ¡ÊÅöÁª¼Ô¸ÂÄê¡Ë
¢£±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¸å11¡§00¡Á10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¸å11¡§59
¢£ÅöÁªÈ¯É½
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸å5¡§00°Ê¹ß
