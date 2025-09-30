深津絵里、36年前の“女子高生役”映画主演作CSで放送 セーラー服ショットほか公開
CS放送「衛星劇場」（松竹ブロードキャスティング）は10月より、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」特集を実施。『満月のくちづけ』『ショムニ』など7作品を放送する。
【画像】深津絵里主演作、プールサイドで…別カット
『満月のくちづけ』は、若き日の深津絵里が旧芸名・高原里絵で出演したサスペンス・ホラー。1989年ローマ国際ファンタスティック映画祭で監督賞、主演女優賞を受賞した。
『ショムニ』は漫画原作でTVドラマも大ヒットした作品を、ドラマ版からキャストを一新して映画化したコメディ。高島礼子が“悪魔のＯＬ”坪井千夏を、遠藤久美子が“つまらないＯＬ”塚原佐和子を演じている。この他、島田陽子主演の『リトルチャンピオン』など5作品も放送する。
●1989年『満月のくちづけ』
せつなくも恐ろしすぎるサスペンス・ホラー。深津絵里が旧芸名・高原里絵で出演した。
放送日／10月3日（金）午前8：30〜ほか
監督／金田龍
脚本／金田龍、福土俊哉
出演／高原里絵、寺脇康文、松村亜希子、川嶋朋子、山本照美、小倉久寛、三宅裕司
横浜近郊の女子校。一年生の里絵（高原）は若くてハンサムな美術教師・沢田（寺脇）に憧れていたが、ライバルが多いため恋を成熟させるおまじないをする。だが、親友のちょっとした悪戯から呼び出した恋の精霊が悪霊に変身して、里絵に襲いかかってくるのだった。
●1998年『ショムニ』
放送日／10月2日（木）深夜1：30〜ほか
監督／渡辺孝好
原作／安田弘之
脚本／一色伸幸
出演／高島礼子、遠藤久美子、河合美智子、濱田マリ、小林麻子、袴田吉彦、佐藤允
庶務二課、通称・ショムニに、一日へルプとして配属になった地味なOLの一夜の受難と成長を描く。
塚原佐和子（遠藤）が、ヘルパーとして会社のお荷物である庶務二課に配属される。ショムニといえば、坪井千夏（高島）が君臨する落ちこぼれＯＬたちのハキダメ。佐和子は、ショムニのユニークなＯＬたちの実態にショックを受けるが、退社後、千夏と行動をともにすることでショムニのＯＬたちのプライベートを知り…。
