「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が29日深夜に放送されたテレビ朝日「あのちゃんねる」（月曜深夜0・45）に出演。SNSの「いいね」について語った。

今回はお笑いコンビ・チュートリアル徳井義実をゲストに迎え、おじさん視聴者の質問に答えることに。

部下のSNSに“いいね”を押したところ「見てるんですね…」と警戒されたことがあり「交流を深めるためにSNSを見たのに。見ちゃダメなんですか？」と視聴者はたずねた。

あのは「“いいね”は交流を深めるきっかけにはならないかも。後日会った時に“載せてたご飯屋さんおいしそうだったね”って会話する分にはいいけど。“いいね”はアピールに見える可能性あり」と持論を述べた。

徳井は「“見てるで。いいね押してあげたで”って変なプレッシャーを与えることになるのか」と納得し「しかも、交流を深めようと“いいね”押してあげたのにっていうスタンスもよくない」と指摘。

あのは「結局“いいね”って本当にいいと思って押すことない。いいなと思って“いいね”するのって、古着屋の洋服とか、このお店今度行こうとか。だから“見てるんだ…”って思わせちゃうのかも、“いいね”されたら。“いいね”って、よくも悪くも効果的。だから、やたらに“いいね”してたら、気を持たせる可能性もある」と話した。