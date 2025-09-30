【グラビア】表紙はHARUKAさん！「週刊SPA! 10/7号」本日発売
【週刊SPA! 10/7号】 9月30日発売 価格：600円
「週刊SPA! 10/7号」
【拡大画像へ】
扶桑社は「週刊SPA! 10/7号」を9月30日に発売した。価格は600円。
表紙とこのあと、どうする？はHARUKAさん。行きつけのカラオケスナックで若い女のコに声を賭けられた。一緒にデュエットを歌うと彼女は――というシチュエーションで、“シングルベッド”で愛が生まれた日を撮影している。
グラビアン魂は丸山りささん。美女地図は岡本彩夏さんが、ランジェリー姿を解禁し、新たな自分を魅せてくれる。【HARUKAさん】
撮影：中山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣
撮影：中山雅文 ヘアメイク：高野雄一 スタイリング：佐賀愛衣【丸山りささん】
撮影：佐藤裕之 ヘアメイク：小林阿佐美 スタイリング：八杉直美
撮影：佐藤裕之 ヘアメイク：小林阿佐美 スタイリング：八杉直美【岡本彩夏さん】
撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：鮎川恵子
撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：海瀬志津奈（JULLY） スタイリング：鮎川恵子