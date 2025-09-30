アジア投資が後場急動意、データセンター施設の開発を手掛けるＫＩＣＨＤを子会社化へ アジア投資が後場急動意、データセンター施設の開発を手掛けるＫＩＣＨＤを子会社化へ

日本アジア投資<8518.T>が後場急動意している。午前１１時３０分ごろ、物流施設やデータセンター施設の開発を手掛けるＫＩＣホールディングス（東京都千代田区）の株式の６０％を来年１月に取得し子会社化すると発表しており、これを好感した買いが入っている。



注力投資分野であるデータセンターのプロジェクト案件や開発ノウハウを取得するともに、ＫＩＣホールディングス傘下のＫＩＣアセット・マネジメントが保有する金融商品取引業などのライセンスを活用し将来的に不動産ファンドを組成することで、安定したアセット・マネジメント収益の拡大を目指すという。取得価額は２億円。なお、同件が当面の業績に与える影響は現時点で不明としている。



出所：MINKABU PRESS