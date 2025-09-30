ＡＶＩＬＥＮ<5591.T>が反発している。この日、見積書作成プロセスを自動化する「見積書フォーマット自動変換システム」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



同システムは、仕入先から受領する見積書の読み取りから、顧客向け見積書の作成・出力までを自動化できるシステムで、企業ごとの業務フローやフォーマットに対応できる柔軟な設計となっており、製造業や建設業、商社など、見積書作成業務が煩雑化しやすい業界を中心に幅広い導入を可能にしたのが特徴。また、ＡＩによるＯＣＲ技術と見積り内容を柔軟に調整できる編集ＵＩにより、精度の高いデータ変換と信頼性の高いデータ保存を実現し、営業・事務業務の大幅な効率化とデータ資産化を実現するという。



出所：MINKABU PRESS