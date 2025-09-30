アイサンテクが後場上げ幅拡大、マップフォーへの出資と業務提携を好感 アイサンテクが後場上げ幅拡大、マップフォーへの出資と業務提携を好感

アイサンテクノロジー<4667.T>が後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、オープンソースの自動運転システム「Ａｕｔｏｗａｒｅ」の開発を主導するティアフォー（東京都品川区）のグループ会社で、ＡＩを活用した三次元空間認識技術「空間知能」を開発するマップフォー（名古屋市中区）株式の一部を取得し、きょう付で業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



アイサンテクノロジーが長年培ってきた測量技術や自動運転技術の導入支援実績と、マップフォーが有する最先端の「空間知能」技術を掛け合わせることで、自動運転技術の導入の効率化や運用の高度化、プロダクトの技術連携や販売促進の共同検討を行うのが狙い。なお、持ち株比率などは非開示としている。



出所：MINKABU PRESS