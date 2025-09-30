£¹·î£³£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¥×¥í¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÁ¤¯¤ó¥Ç¥¹¡ª
¥×¥í¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÁ¤¯¤ó¥Ç¥¹¡ª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ï¹ç·×4000ÉÊ°Ê¾å¡ª
¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¥×¥í¡¦»ÔÀ¥±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î¼«Âð¥¥Ã¥Á¥ó¤òÇÁ¤¸«¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¦º´Æ£ÛÙÎ¤
¥²¥¹¥È¡§»ÔÀ¥±Ù»Ò
¢£¡Öº«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
º«ÉÛ ¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤â¤Î
¿å Å¬ÎÌ
¾ßÌý Å¬ÎÌ
¤ß¤ê¤ó¡¡Å¬ÎÌ
º½Åü¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡º«ÉÛ¤Î¤À¤·¤ò¤È¤Ã¤¿¤éºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Ì©ÊÄ¼°ÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÅà¡£
¡¡ÎÌ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤éº«ÉÛ¤ÎÄÑ¼Ñ¤Ë¡£
¢º«ÉÛ¤ò¼«Á³²òÅà¤¹¤ë¡£
¡¡Æé¤Ë¿å¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¡¢º«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤Æ¶¯²Ð¤Ë¤«¤±¡¢
¡¡¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¡¢º«ÉÛ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¡¢
¡¡¼Ñ½Á¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤È¤¤É¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¤ë¡£
¢£¡ÖÇß¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¸¤ç¤¦¤æ¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
Çß´³¤·¤Î¼ï¡¡Å¬ÎÌ
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¡¹¥¤ß¤Ç£±ÊÒ¡ÁÅ¬ÎÌ
¤·¤ç¤¦¤æ¡¡Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
Çß´³¤·¤Ï¼Â¤ò»È¤Ã¤¿¤é¡¢¼Â¤¬¾¯¤·»Ä¤Ã¤¿¼ï¤òÀ¶·é¤ÊÉÓ¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
ÇöÈé¤ò½ü¤¤¤¿¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï¹¥¤ß¤ÇÆþ¤ì¤ë¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤Ö¤ëÎÌ¤Î¤·¤ç¤¦¤æÃí¤®¡¢£±½µ´Ö°Ê¾å¤ª¤¯¡£
¢¨»£±Æ»þ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢£·¡Á£¸Ç¯½ÏÀ®¤·¤¿¤â¤Î¡£
¢£¡Ö¤¤Î¤³¤È¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎºÌ¤ê¤´¤Ï¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
ÊÆ 2¹ç
¤·¤á¤¸ £±¥Ñ¥Ã¥¯¡Ê100g¡Ë
¥¨¥ê¥ó¥® 2ËÜ¡Ê100g¡Ë
¤Ë¤ó¤¸¤ó 1ËÜ¡Ê150g¡Ë
A {¼ò¡ÊÂç¤µ¤¸£²¡Ë¡¢¤ß¤ê¤ó¡ÊÂç¤µ¤¸£²¡Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡ÊÂç¤µ¤¸1/2¡Ë¡¢±ö¡Ê¾®¤µ¤¸2/3¡Ë}
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ÊÆ¤Ï¿æ¤¯30Ê¬Á°¤ËÀö¤Ã¤Æ¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡¤·¤á¤¸¤ÏÀÐ¤Å¤¤ò½ü¤¤¤Æ¤Û¤°¤¹¡£
¡¡¥¨¥ê¥ó¥®¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯Îö¤¯¡£
¡¡¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÏÈé¤òÇí¤¤¤Æ¤¹¤ê¤ª¤í¤¹¡£
¢¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤ËÊÆ¡¢A¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òÆþ¤ì¡¢
¡¡2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
¡¡¤·¤á¤¸¡¦¥¨¥ê¥ó¥®¤ò¤Î¤»¡¢¿æÈÓ¤¹¤ë¡£
¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ï¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢
¡¡Îã³°¤È¤·¤Æ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¿å¤ò²Ã¤¨¤ë¡£¡Ë
¡¡¿æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
¢£¡Ö¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÈµíÆù¤Î´Ú¹ñ¤´¤Ï¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
ÊÆ 2¹ç
¥Ô¡¼¥Þ¥ó £´¡Á5¸Ä
µíÆùÀÚ¤êÍî¤È¤·Æù 200g
±ö ¾®¤µ¤¸1/4
A {¼ò¡ÊÂç¤µ¤¸£²¡Ë¡¢¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡ÊÂç¤µ¤¸£²¡Ë¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡ÊÂç¤µ¤¸1¡Ë¡¢±ö¡Ê¾®¤µ¤¸1/3¡Ë}
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ Å¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡ÊÆ¤Ï¿æ¤¯30Ê¬Á°¤ËÀö¤Ã¤Æ¥¶¥ë¤Ë¾å¤²¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥Ø¥¿¤È¼ï¤ò½ü¤¤¤Æ½Ä¤ËºÙ¤¤ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡µíÆù¤Ï±ö¤ò¿¶¤ë
¢¿æÈÓ´ï¤ÎÆâ³ø¤ËÊÆ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áº®¤¼¤Æ¤ª¤¤¤¿A¤òÆþ¤ì¡¢
¡¡2¹ç¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤Þ¤Ç¿å¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
¡¡µíÆù¤ò¹¤²Æþ¤ì¡¢¿æÈÓ¤¹¤ë¡£
£¿æ¤¤¬¤Ã¤¿¤é¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¹¤²Æþ¤ì¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³¸¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡5Ê¬¤Û¤É¾ø¤é¤·¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤Èº®¤¼¤ë¡£
¡¡´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢ÇòÆþ¤ê¤´¤Þ¤ò¿¶¤ë¡£