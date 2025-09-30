山口智子“ヨーグルト愛”が爆発 絶品に出会い「ありがとうー！って叫びました（笑）」
俳優の山口智子が9月30日、都内で行われたフジッコ『リッチモ』の新商品発表会に出席した。
【写真】めちゃくちゃ幸せそう！ヨーグルトを試食し満面の笑みの山口智子
20周年を迎えた「カスピ海ヨーグルト」シリーズから“全く新しいコンセプト”として展開される新商品。独自の菌で発酵させた“もっちり食感”やクリーム配合のリッチなミルク感などが魅力となる。
開口一番、「ヨーグルト大好き人間です」とあいさつした山口は「ヨーグルトに関してはめちゃくちゃうるさい人間で、世界を旅する機会もあって、本当にヨーグルトのファンです。何で日本で普及しないのかと悶々としていた」と“ヨーグルト愛”を熱弁。
ひと足早く新商品を堪能したといい「味見させてもらった時に『ありがとうー！』って叫びました（笑）」と笑顔で明かし、この日の試食でも「本当においしいときは、おいしい以外言えない！」と大絶賛していた。
