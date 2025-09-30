¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤á¤°¤ê¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¡¦Î©·û¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤¬¶¨µÄ¡¡¼«Ì±ÅÞ¿·ÂÎÀ©¤Ç¤â¶¨µÄ·ÑÂ³¤ò³ÎÇ§
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀ¯ºöÀÕÇ¤¼Ô¤ÏÎ©·û¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤âÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ï¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¸½¶âµëÉÕ¤È½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÄã½êÆÀ¼Ô¤Û¤ÉÉéÃ´´¶¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¾ÃÈñÀÇ¤Îü¥µÕ¿ÊÀÂÐºöü¥¤È¤·¤ÆÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ñ¤Ç¤Ï30Æü¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÈÎ©·û¤ÎÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬²ñÃÌ¤·¡¢¢§À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°¤Î»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Û¤«¡¢¢§¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·ÂÎÀ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢µëÉÕ¿å½à¤Ê¤ÉÀ©ÅÙÀß·×¤ò¤á¤°¤ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¨µÄ¸å¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎËÜ¾±À¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÂÎÀ©¤Ë¶¨µÄ¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤ÏÌóÂ«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÉ¤¤À©ÅÙ¤ò»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¤Î¸õÊä¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£