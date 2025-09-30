槙野智章氏が古巣・浦和のトレーニングに参加

元日本代表DF槙野智章氏が、指導者S級ライセンス取得における研修の一環で古巣・浦和レッズのトレーニングに参加。

9月30日の公開トレーニング中に選手たちへ声を掛ける姿があり、次節ヴィッセル神戸戦の出場が有力なDF根本健太は、FW大迫勇也への対応などを聞きたいと話した。

槙野氏は今週に行われる浦和のトレーニングに参加することが決まり、この日からピッチに姿を見せた。古巣のコーチングスタッフが着用するウェアに袖を通すと、現役時代ともにプレーした選手もいる中で、ミニゲームでは好プレーを見せた選手を褒めて盛り上げるなど、現役時代と変わらない姿もあった。居残りのトレーニングでは、現役選手も驚くような強烈なミドルシュートを突き刺して練習を見守っていたサポーターからもどよめきが起きた。

これまでサンフレッチェ広島、浦和、日本代表で共闘したGK西川周作は「活気という部分で、どうしてもシーズンが進んで慣れてくる中での新しい風というか、雰囲気が変わるところを初日から感じました」と話す。そして、現役時代のチームメートがかなり減った中でも以前からいるような空気感があった部分に「本当にそこは彼の素晴らしさ。現役時代は常に一緒にいましたけど、こっちも元気になれるポジティブな雰囲気で、負のオーラを彼から貰ったことがない。明るいオーラしか見えなくて、だから楽しかったし、見習う部分がすごい多い」と槙野氏が与える影響を口にした。

浦和は今週末にJ1リーグ第33節で神戸と対戦する。DFダニーロ・ボザが累積警告で出場停止になり、流通経済大学から今季加入のルーキーDF根本がスタメン出場することが有力だ。槙野氏は現役ラストイヤーを神戸で過ごしただけに、古巣同士の対決になる。西川は「神戸戦の前に来てくれたのは非常にありがたい」とし、「（根本が）次は出ると思いますのでたくさん吸収して、ACLの槙野と言えばフッキ封じとか、世界の選手を抑えてきたんで、それはもう（アドバイスを）聞くべきだろうと思っています」と話した。

根本は槙野氏が今週のトレーニングから合流したことについて「まずは今週が神戸戦なので、大迫選手のことを聞いてみたい」と話す。そのうえで「今日はまだ初日なので、やりながらアドバイスをもらったりして、聞きたいことが見つかったところで聞いていきたい」と前向きな姿勢を見せた。

現在は神奈川県社会人1部の品川CCで監督を務める槙野氏だが、もちろんS級ライセンスの取得に向けた学びの場であることは前提にしながらも、リーグ戦で4試合連続未勝利と9月に失速してしまった感のある浦和での1週間でチームの空気を変えるような存在になるのか注目される。（轡田哲朗 / Tetsuro Kutsuwada）