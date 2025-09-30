Snow Man宮舘涼太＆渡辺翔太は「ツインズ」幼稚園時代の秘話明かされる「翔ちゃん・涼ちゃんっていう感じ」
【モデルプレス＝2025/09/30】Snow Manの宮舘涼太が29日、日本テレビ系「しゃべくり007 2時間SP」（よる9時〜）に出演。渡辺翔太との関係性を明かされる場面があった。
【写真】幼稚園からの幼馴染・SnowMan宮舘涼太＆渡辺翔太が同じポーズ
この日は、宮舘の生い立ちや経歴についてトークが展開された。同じ幼稚園の“ゆり組”だった宮舘と渡辺のペアはファンの間で「ゆり組」と親しまれており、宮舘は渡辺との出会いについて「同じ幼稚園で出会うんですね。そしたら今の今までずっと一緒」と幼稚園から高校まで、また、習い事までも全部一緒だったと回顧。さらに、2人が、隣同士で笑顔を見せる幼少期の写真も公開された。加えてこの日は、幼稚園時代の先生もスタジオに登場。先生は「いつもツインズで、『翔ちゃん（渡辺）・涼ちゃん（宮舘）』っていう感じでいました」と幼い頃から2人は常に一緒にいたことを語った。
2人がSnowManとしてデビューしたことについて先生は「（デビューは）すごい嬉しくて、涙が出そうでした」とこれまでの軌跡を見ていたため「よくぞここまで頑張って不貞腐れることなく最後までデビューに漕ぎ着けたなって」と感激したことを伝えた。
また、この日は宮舘の父がテレビ初出演を果たした。宮舘は父がつけたという名前の由来について「生まれる1ヶ月前くらいに出て来ちゃった」と予定より早く生まれたため「慌てて『決めよう』ってなった時に、父親が見ていた漫画があって」と父が読んでいた漫画「ころがし涼太」（日本文芸社）の主人公・高尾涼太の名前から取ったものだと説明。宮舘の父は「涼太っていう響きがすごい好きで。カミさんと話した時にカミさんは『語尾に“太”がいい』って言う話で」と父と母の意見が一致し、決めた名前だと語っていた。（modelpress編集部）
