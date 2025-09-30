A¤§! group¾®Åç·ò¡õ¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢SUPER EIGHT²£»³Íµ¤Ï¡ÖÍê¤ì¤ë·»µ®¡×¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSUPER EIGHT²£»³Íµ¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç
²£»³¤ò¡Ö´ØÀ¾¤ÎÍê¤ì¤ë·»µ®¡×¤È¤·¤ÆÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£¸¶¤È¾®Åç¡£Æ£¸¶¤Ï8ºÐ¤Ç»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢29ºÐ¸½ºß¤Ç²£»³¤È¤Ï21Ç¯¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤«¤é²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²£»³¤«¤é¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Î¡Ö¤ª¾Ð¤¤¤Î¥¤¥í¥Ï¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥È¡¼¥¯¤Î´Ö¡×¤äÆ±¤¸¥Í¥¿¤ò·«¤êÊÖ¤¹¾Ð¤¤¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ÖÅ·Ð§¡×¡Öº¤¤Ã¤¿¤é¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¥ì·Ý¡×¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤¢¤ëÂçÀª¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿ÍÁ°¤Ç¤ÎË½Ïª¤Ç¡¢²£»³¤ò¹²¤Æ¤µ¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö²£»³·¯¤Ã¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æº£¤¤¤¸¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¾®Åç¤Ï¡ÖËÍ¤³¤ó¤Ê¤ËÀèÇÚ¤ËÃý¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Á´Á³¡ª¶ÛÄ¥¤·¤¤¤ä¤·¡£¤À¤±¤É²£»³¤¯¤ó¤ä¤«¤é¡Ä¡×¤È²£»³¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸ý¤Ë¡£¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÎÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¤«¤é¤â¡¢Æüº¢¤«¤é¾®Åç¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢Â¸þ¤±¤Æ¿²¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²£»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É²£»³¤òÊé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¾®Åç¤¬¤µ¤é¤Ë²£»³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥ó¥°¥È¡¼¥¯¡£¡ÖÆâÌÌ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È²£»³¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤È¡Ö¤À¤«¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤â¤Ã¤È²£»³¤¯¤ó¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢ÈùÌ¯¤ÊÉ½¸½¤Ç²£»³¤Î¿Íµ¤¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤ÈÇ®ÊÛ¡£¾®Åç¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¡Ê¼«Ê¬¤â¡Ë¼Â¸½¤·¤Æ¡×¡Ö¥·¥ã¥¤¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡×¤È²£»³¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÀâÌÀ¤·¡¢²£»³¤¬º£¤Ï¼ÂÎÏ¤Î¡Ö60¤¯¤é¤¤¡Ê¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë¡£¤¢¤È40¤¤¤±¤ë¡ª¡×¡Ö¿¤Ó¤·¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤ËÇ®ÊÛ¡£24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Æº£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡Ù¤Ë¡Ä¡×¤È°¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀäÌ¯¤ÊÉ½¸½¤òÏ¢È¯¤·¡¢²£»³¤ò²¿ÅÙ¤â¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
