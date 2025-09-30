子供の作品「捨てたいけど、罪悪感」悩む私に「だったら、、、」ママ友から『ナイス解決策』が！

幼稚園に通う息子が作った作品やプレゼントがなかなか捨てられず、部屋は作品だらけに。

そんな状態を救ってくれたのは、ママ友からのある一言で！？

今回は筆者が体験した子供の作品の思い出にまつわるエピソードをご紹介します。

困った！ 捨てられない思い出！ ママ友からのアドバイス

1つ1つ丁寧に撮影をする事で思い出も記録されている気持ちになりますよね。

スマホを開けばいつでも見返せる安心感が手放す決意にも繋がったのかもしれません。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。