米プロサッカーメジャーリーグサッカー（MLS）で4試合連続ゴールを決めた孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）が第37節の「ベストイレブン」に選ばれた。

MLS事務局は30日（日本時間）ホームページで第37節「チーム・オブ・ザ・マッチデー」（ベストイレブン）を公開した。3−4−3フォーメーションの「チーム・オブ・ザ・マッチデー」で孫興慜はスリートップの一つを占めた。孫興慜は28日のセントルイス・シティSCとのアウェー試合で今季7、8得点目となるゴールを決めた。

これで孫興慜は4試合連続ゴール。ロサンゼルスFCは3−0で大勝し、4連勝となった。孫興慜は8月のMLSデビュー以降、通算4度目（第29・30・35・37節）の「チーム・オブ・ザ・マッチデー」選定だ。MLS事務局は孫興慜について「ロサンゼルスFCのスーパースター孫興慜がセントルイスを相手にマルチゴールを決め、MLSデビューシーズンの大活躍を継続した」とし「ロサンゼルスFCが3−0で勝利したセントルイス戦での得点で孫興慜はMLSデビュー以降8試合で通算8得点となった」と称賛した。