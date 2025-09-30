韓国で「遊客（中国団体観光客）」の無査証入国が許可された初日、中国人観光客を標的にした刃物襲撃の脅迫がSNSに掲載され、警察が追跡している。

9月30日、ソウル恩平（ウンピョン）警察署は、関連の通報を前日に受け付け、投稿者を追跡していると明らかにした。

投稿者は「中国人無査証観光客が明日の朝7時にすべての学校の前で刃物騒ぎを起こす」と書き込み、SNSに掲載したと伝えられている。

警察は文脈上、観光客を対象に刃物による襲撃を予告した疑い（公衆脅迫）に当たる可能性があるとみて、投稿者のIPなどを追跡している。一方、学校周辺の巡察も強化するなど、安全措置を取っている。

中国人団体観光客の無査証入国は29日から許可された。この日から来年6月30日まで、国内外の専任旅行会社（中国人の団体観光客だけを専門的に扱う旅行会社）が募集した3人以上の中国人団体観光客は、15日間無査証で韓国内を観光できる。業界では、中国最大の祝日である国慶節（10月1〜8日）や、来月末の習近平中国国家主席のアジア太平洋経済協力会議（APEC）訪韓という好条件と相まって、観光客流入を後押しするとの見方が出ている。政府は今回の政策によって、来年上半期までに100万人以上の中国人が訪韓するものと期待している。