オアシス、日本公式ツアーグッズが公開に 浮世絵、江戸紫Tシャツやアクスタなど限定アイテム続々
オアシスの東京ドーム公演（10月25日、26日）に先駆け、『Oasis Live '25』日本公式ツアーグッズの全ラインナップが発表された。会場やポップアップショップ、オンラインストアで順次グッズが販売される。
【画像】ほしい…！会場で販売される江戸紫カラーのTシャツ「Tokyo 102526」（日本限定デザイン）
今回公開されたグッズには、世界で展開されている『Oasis Live '25』公式グッズに加え、日本限定のオリジナルデザインが多数登場。浮世絵モチーフとオアシスのロゴを融合させたTシャツや、マフラータオル、グラス、マグカップ、湯呑、ギャラガー兄弟のアクリルスタンドなど、多彩なラインナップが揃う。
また、世界各都市の開催地をテーマにした「ツアー開催地カラー」Tシャツの日本版も公開。ギャラガー兄弟の出身地マンチェスターはイエロー、ロンドンはグレーなどデザインが話題となっているが、東京公演にあわせたカラーは“江戸紫”に決定。
1種は東京のポップアップショップ『Oasis Live '25 Tokyo Fan Store』にて10月1日より販売開始となる「TOKYO CITY」、そしてもう1種は会場物販にて販売される「TOKYO1025/1026」となる。どちらも、ここ日本でしか手に入れられない世界企画の貴重なアイテムだ。どちらもM〜XXLの4サイズ展開で、価格はそれぞれ7000円／8000円。
さらに、アディダスオリジナルスとのコラボによる日本限定アイテム3種も販売中。「TOKYO, JAPAN」の文字が入ったツアースリーストライプス長袖Tシャツ（1万2000円）、ツアージャカードジャージー（1万9700円）、ツアーファイヤーバードトラックトップ（1万7500円）といった特別仕様で、オンラインストアでの取り扱いとなる。
9月25日には公式YouTubeチャンネルにて、日本を舞台にしたスペシャルムービー『#lookback25』も公開されており、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【画像】ほしい…！会場で販売される江戸紫カラーのTシャツ「Tokyo 102526」（日本限定デザイン）
今回公開されたグッズには、世界で展開されている『Oasis Live '25』公式グッズに加え、日本限定のオリジナルデザインが多数登場。浮世絵モチーフとオアシスのロゴを融合させたTシャツや、マフラータオル、グラス、マグカップ、湯呑、ギャラガー兄弟のアクリルスタンドなど、多彩なラインナップが揃う。
1種は東京のポップアップショップ『Oasis Live '25 Tokyo Fan Store』にて10月1日より販売開始となる「TOKYO CITY」、そしてもう1種は会場物販にて販売される「TOKYO1025/1026」となる。どちらも、ここ日本でしか手に入れられない世界企画の貴重なアイテムだ。どちらもM〜XXLの4サイズ展開で、価格はそれぞれ7000円／8000円。
さらに、アディダスオリジナルスとのコラボによる日本限定アイテム3種も販売中。「TOKYO, JAPAN」の文字が入ったツアースリーストライプス長袖Tシャツ（1万2000円）、ツアージャカードジャージー（1万9700円）、ツアーファイヤーバードトラックトップ（1万7500円）といった特別仕様で、オンラインストアでの取り扱いとなる。
9月25日には公式YouTubeチャンネルにて、日本を舞台にしたスペシャルムービー『#lookback25』も公開されており、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。