ココスが「ちいかわ」とコラボ “巨・オムライス”を再現したメニューも
ファミリーレストラン「ココス」は、10月16日から12月10日の期間、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボ企画「ココスへようこそ！おいしいってしあわせキャンペーン」を開催する。
【写真】ちいかわたちが店員になって奮闘！店舗に飾られるスタンディパネル
同企画では、「ちいかわ」のちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがスタッフ風の衣装を着たココス限定オリジナルイラストでキャンペーンを盛り上げる。また、全国（空港店舗を除く、全507店舗）のココスにて、ちいかわたちや「ちいかわ」の世界観をイメージしたコラボメニューを販売。コラボメニューを含む対象メニュー1品の注文につき、各期間の対象コラボグッズがランダムで1つプレゼントされる。ココスオリジナルドールハウスとソフビ人形6種セットが当たるWEB抽選キャンペーンも実施。
さらに、東京都・平和台店限定のラッピング装飾に加え、4店舗限定で行う特別パネルやポスター、のぼりなどの設置、一部店舗における「ココス限定！オリジナルラバーキーホルダー」や「ココス限定！オリジナルキルティング風ポーチ」の販売、スタンディパネルの設置を実施する。
対象メニュー1品の注文につき、数量限定で「ちいかわ」のココス限定イラストを使用した「ココスオリジナルコラボグッズ」（ランダム・各弾6種）を1つプレゼント。配布期間は4弾に分かれており、各弾でコラボグッズ・デザインが異なるため、さまざまな種類を集めて楽しめる。
また、キャンペーン期間中、ちいかわたちや「ちいかわ」の世界観をイメージしたコラボメニューを計8品販売。全メニューにイメージ元になっているキャラクターをデザインしたオリジナルピックが付いてくる。
■数量限定コラボメニュー
【第1弾】10月16日午前10時〜10月29日
『ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ』1859円
ココスの看板メニュー包み焼きハンバーグを、トマトクリームソースと白いステッペンチーズでちいかわをイメージして仕上げた、かわいさ満点の一品。たこさんウインナーやブロッコリー、ほうれん草、コーンなどをソースにたっぷり絡めて。
『うさぎのツル〜ッとプリンパフェ』1309円
ほんのりオレンジが香るCoCoプリンの見映えとマンゴーソースのイエローがインパクト抜群なプリンパフェ。濃厚なマンゴーソースや、シャリシャリ食感のマンゴーかき氷に、まろやかなパンナコッタやさっぱりとしたマンゴーゼリーを合わせた。口いっぱいに広がるマンゴーの濃厚な甘さを楽しめる。
【第2弾】10月30日午前10時〜11月12日
『ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ』1859円
ジューシーなハンバーグに、まろやかでコクのあるホワイトソースを合わせ、ステッペンチーズとスモーキーな香りが特長の燻製ベーコンをトッピング。ハチワレのおもてなし料理をイメージしてトッピングしたきのこと豆苗をソースに絡めて、ハンバーグと一緒に。
『モモンガのピーチパフェ』1309円
モモンガも思わずかぶりつきたくなる（?!）ようなピーチパフェ。甘みたっぷりの桃のコンポートと、モモンガをイメージしたブルーベリーソース、ブルーベリーゼリー、ラズベリーマカロンを使用。もっちりとしたパンナコッタと、サクサクのクラッシュパイによる食感の変化も楽しめる。
【第3弾】11月13日午前10時〜11月26日
『うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ』1859円
うさぎをイメージしたバターチキンカレーの包み焼きハンバーグ。ジューシーなハンバーグに、マイルドなカレーソースとモッツァレラチーズ、チキンやかぼちゃなどのごろっとした食材を加えて、食べ応えのある一品に仕上げた。
『至上の一服！ラッコのイチゴパフェ』1309円
ラッコが大好きなイチゴパフェをココス流に再現。トップに飾り付けたハート形のチョコがポイント。イチゴを存分に堪能できるよう、イチゴのロールケーキやイチゴかき氷、イチゴソース、イチゴゼリーを使用。まろやかなパンナコッタと一緒に食べることで、イチゴミルクのような味わいも楽しめる。
【第4弾】11月27日午前10時〜12月10日
『ご褒美☆ハンバーグデミオムライス』1529円
作中に登場する巨大なオムライスをココス流にアレンジ。ケチャップライスに、ジューシーなハンバーグ、濃厚なチェダーチーズ、スクランブルエッグを重ね、“巨・オムライス”のフォルムを再現。デミグラスソースのコクとベシャメルソースのまろやさがマッチし、トマトケチャップの程よい酸味が味わいにアクセントを加える。
『くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ』1309円
ほろ苦いコーヒーゼリーにチョコを合わせた、くりまんじゅうをイメージした大人な味わいのパフェ。トップには栗渋皮煮をトッピング。ほろ苦いコーヒーゼリーに、まろやかなパンナコッタと濃厚なチョコプリンが合わさり、ビターな風味と優しい甘さが調和した、大人な味わいを楽しめる。
※価格は全て税込み
