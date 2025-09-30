2024年11月より開催されている、全国9都市を巡回する「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」と題したディズニーストアのポップアップ。

今回、好評につき、2025年10月31日より、新たに9都市での追加開催が決定しました☆

ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー 追加開催

スケジュール：

沖縄会場会場：サンエー浦添西海岸PARCO CITY 2F センタープラザ開催期間：2025年10月31日（金）〜11月24日（月・休）東京会場会場：羽田空港 第1ターミナル 2F マーケットプレイス開催期間：2025年12月9日（火）〜2026年1月5日（月）宮崎会場会場：イオンモール宮崎 1F スペースコート開催期間：2026年1月15日（木）〜2月16日（月）愛知会場会場：名古屋PARCO 西館6F PARCO GALLERY開催期間：2026年2月27日（金）〜3月22日（日）

※4月以降の詳細については、特集ページにて随時新情報が配信されます

日本最大の規模を誇るディズニーストアの旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」ならではのコンテンツを取り入れたイベント「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」

2024年11月に東京・羽田空港でスタートし、全国9都市を巡回中です。

各地でディズニーの世界観に没入できる究極のショッピング体験を届け、これまでで累計来場者数53万人以上のゲストが来場されました。

今回、ゲストからの声に応えるとともに、さらに日本全国の方へディズニーストアでのときめきあふれる体験を届けるため、2025年10月より約1年間にわたり、新たに9都市での開催が決定！

今回、ディズニーストア初上陸となる沖縄を含む、4都市の開催スケジュールが発表されました。

期間中、ご当地アイテムをはじめとする会場限定グッズは過去最大のラインナップで展開。

また、季節に合わせたディズニーストアの最新グッズや、ディズニーストアの定番グッズなども盛りだくさんです☆

『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用した会場限定グッズ新登場！ご当地アイテムを含む充実のラインナップ

会場限定アイテムに、『ミッキーマウス・クラブ』のアートを使用したグッズなども加わり、新たに12種類を展開。

旅行に便利なポケッタブルトートバッグやステンレスボトル、キーホルダー、全7種のシークレット巾着など、日常使いにも嬉しい雑貨が充実します。

また、人気を博している、“旅”をテーマにお揃いの帽子を身につけた「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダーや「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみは、赤いストライプの新コスチュームをまとって登場。

「ミッキーマウス」のアートと開催地名をデザインしたご当地アイテムも引き続き登場し、お土産や記念として幅広い世代の方が楽しめます。

※会場限定のご当地アイテムは、各会場でデザインが異なります

ポケッタブルトートバッグ

価格：3,800円(税込)

フロント部分にハンドタオルなどの小物を入れられるポケットが付いたトートバッグ。

『ミッキーマウス・クラブ』に登場する「ミッキー＆フレンズ」の総柄アートが使用されています。

キーホルダー

価格：1,800円(税込)

指揮棒を手にポーズをきめる「ミッキーマウス」をデザインしたキーホルダー。

羽根の付いた帽子や赤を基調にしたコスチュームがお似合いです。

ステンレスボトル

価格：2,800円(税込)

躍動感あるタッチで描かれた「ミッキーマウス」を中央にレイアウトしたステンレスボトル。

「ミッキーマウス」を囲むように描かれた「ミニーマウス」たちの姿にも注目です。

シークレット巾着

価格：700円(税込)

旅のお供としてはもちろん、小物入れにも便利な巾着がシークレット仕様で登場。

「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「グーフィー」「プルート」「ヒューイ＆ルーイ＆デューイ」のいずれか1つが封入されています。

ステッカーセット

価格：350円(税込)

ダイカットデザインが使用されたステッカーセット。

スマートフォンやタブレットなどのデコレーションにぴったりなグッズです。

ぬいぐるみキーホルダー ミッキーマウス

価格：2,800円(税込)

赤いストライプの入った新たなコスチュームで登場する「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

飛行機のシルエットが入ったタグもセットになっています。

ぬいぐるみキーホルダー ミニーマウス

価格：2,800円(税込)

ショルダーバッグを身に着けた「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

ふんわりとしたシルエットのコスチュームが素敵です☆

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ミッキーマウス

価格：各1,800円(税込)

ディズニーストアのぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」にも新しいデザインが仲間入り。

麦わら帽子をかぶり、リュックを背負った「ミッキーマウス」と一緒にお出かけが楽しめます。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ミニーマウス

価格：各1,800円(税込)

バッグを片手に旅を楽しむ「ミニーマウス」の「うるぽちゃちゃん」

レースが施されたスカートやゴールドの刺繍で表現されたボタンもおしゃれです。

沖縄県限定：トートバッグ

価格：1,200円(税込)

沖縄会場限定で販売される「ミッキーマウス」デザインのトートバッグ。

緑のラインを入れた帽子をかぶった「ミッキーマウス」のお顔がプリントされています。

沖縄県限定：キーチェーン

価格：1,500円(税込)

”OKINAWA”のロゴが入ったミニチャーム付きキーチェーン。

来店記念としてはもちろん、お土産にもぴったりな限定グッズです。

東京会場では、限定アイテムやクリスマスツリーが登場

12月9日からの東京会場（羽田空港）では、パイロットやキャビンアテンダント風の衣装を身にまとった「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダーなど、限定デザインのグッズが登場。

さらに、クリスマスシーズンに合わせて、ディズニーストアオリジナルクリスマスツリーも会場を彩ります。

この時期だけの特別な装飾にも注目です、

また、空港限定デザインの「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみに、パイロットスタイルの「ドナルドダック」が新登場。

羽田空港の各ターミナル内のディズニーストア自動販売機にて発売されます。

※その他空港に設置されているディズニーストア自動販売機でも入荷次第順次販売されます

トートバッグ

価格：1,200円(税込)

羽田空港ならではの衣装を身に纏った「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのトートバッグ。

片足を上げながら見つめ合う2人の姿が印象的です。

キーチェーン

価格：1,500円(税込)

シックなグレーを基調にしたコスチューム姿の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」

”HANEDA”のロゴ入りチャームをあしらった、特別感あふれるグッズです。

ぬいぐるみキーホルダー ミッキーマウス

価格：2,800円(税込)

高級感のある生地を使用した衣装を身に纏う「ミッキーマウス」

グレーにゴールドの差し色をくわえた、ハイセンスなぬいぐるみキーホルダーです。

ぬいぐるみキーホルダー ミニーマウス

価格：2,800円(税込)

ピンクのスカーフを巻いた「ミニーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

単体ではもちろん、「ミニーマウス」とペアで揃えてもかわいいディズニーグッズです。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ドナルドダック

価格：1,800円(税込)

空港限定デザインの「うるぽちゃちゃん」のぬいぐるみに「ドナルドダック」が仲間入り。

飛行機を持ち、パイロットスタイルに身を包んだかわいいぬいぐるみです。

ディズニーストアクラブ会員来店者限定グッズも発売

グッズ名・価格：左から）

魔法使いの弟子 ミッキー ぬいぐるみ 3,800円(税込)

魔法使いの弟子 ミッキー ぬいぐるみキーホルダー 2,600円(税込)

好評につき、ディズニーストアクラブ会員来店者限定グッズとして、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーのぬいぐるみキーホルダーとぬいぐるみを発売。

購入特典の各開催地名入りチャームは、赤を基調とした新デザインで登場します。

※購入方法などの詳細は、ディズニー公式オンラインストアより確認ください

※数量限定のため、各会場なくなり次第終了となります

※各会場、事前予約については、アプリ内「ディズニーストア商品予約」およびニュースにて随時配信されます

ディズニーフラッグシップ東京のシンボルである「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューがゲストの皆様をお出迎えする特別な空間で、ショッピングが楽しめるイベント。

2025年10月31日より新たに9都市で追加開催される「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」の紹介でした☆

