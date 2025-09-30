K―1元3階級制覇王者の格闘家・武尊（34）が30日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に妻でタレントの川口葵（26）とともに出演。恋愛について衝撃告白をして、共演者からツッコミが入る場面があった。

この日は「格闘家夫婦の生活告白」として結婚19年目となる元K―1世界王者でタレントの魔裟斗、妻でタレント・女優の矢沢心夫妻とともに出演した。

「格闘家の妻は大変っぽい」という質問に、唯一「×」の札を上げた川口は「試合前とかピリピリするのは、なんとなく空気感とかで感じるんですけど、私は割と何でも聞き流すというか、そんな感じなんで、特に何も気にならない感じです」。

これに、武尊は「今まで僕、彼女できても、試合前を見られると、試合後に絶対振られてたんですよ。5人連続ぐらいで試合直後に振られてたんです」とぶっちゃけ。「それぐらい僕たぶん試合前ピリピリするし、たぶん言葉も強くなっちゃうんですけど、それに言い返されると、もうダメなんですよ。なんですけど“あーもうやだな、疲れたな”とかすーっと聞き流してくれるんで」とした。

このコメントにMC「ハライチ」澤部佑は「めっちゃいいバランスなんだ」と感心する一方、「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「そんなに全開で元カノの話していいんですか？」と驚き。

スタジオが笑いに包まれる中、武尊は「デビューしてから、本当に（女性と交際が）続いたことがなかったんですよ。一緒にいられたことがなくて。2日以上、彼女といたことがなかったんですよ。だからもう初めて。30歳を超えて初めて一緒にいられて」と告白。澤部が「それだけ、お前は合う女だったんだよ俺に、みたい」と話すと、小杉は「まだ言ってる。さすが無尽蔵のスタミナ」とツッコミを入れた。

神田愛花は「川口さんはどうして大丈夫だったんですか？」と質問。川口は「元々多分そういう性格で、多分言われても、寝たら忘れるタイプ」。武尊は「やっぱ試合前は考えちゃうんで、試合のこととかを。だから結構、能天気というか、マイペースで、ちょっと天然なんですけど、だから、僕のピリピリがうつらないんですよ」とした。