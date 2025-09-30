¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º´ÆÆÄ²òÇ¤¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤âÂàÇ¤
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï29Æü¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¡Ê63¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢7·î¤Ë¤ÏµåÃÄ¤¬Íèµ¨¤ÎÁªÂò¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢81¾¡81ÇÔ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è3°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢4Ç¯Â³¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º¤âÆ±Æü¡¢2019Ç¯¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥ê´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤ò²òÇ¤¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï70¾¡92ÇÔ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è4°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï23Ç¯¤ËµåÃÄ¤ò½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥Ü¥¦¥Á¡¼´ÆÆÄ¡Ê70¡Ë¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é»Ø´ø¤¹¤ë¥É¥ó¡¦¥±¥ê¡¼´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë