¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÏ©ÌÌ¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÆþ»¥¤ò½ä¤Ã¤ÆÃÌ¹ç¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï£³£°Æü¸áÁ°¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ê¤É¤ÎÆ»Ï©À¶ÁÝ²ñ¼Ò£´¼Ò¤Î·×£µ¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¡ÊÉÔÅö¤Ê¼è°úÀ©¸Â¡ËÍÆµ¿¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¸ø¼è°Ñ¤Ï¡¢£´¼Ò¤¬¤¹¤ßÊ¬¤±¤ë·Á¤Ç¼õÃí¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ä¹Ç¯ÃÌ¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤Æ¼ÂÂÖ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡Î©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡¢¡ÖµþÍÕ¥í¡¼¥É¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ð¥ë¶½¶È¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÅìµþ¡Ë¡¢¡Ö¼óÅÔ¥Ï¥¤¥¦¥¨¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Î£´¼Ò¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£´¼Ò¤ÏÃÙ¤¯¤È¤â¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤¬È¯Ãí¤¹¤ë¼óÅÔ¹â¤ÎÏ©ÌÌ¤äÇÓ¿åÀßÈ÷¤Ê¤É¤ÎÀ¶ÁÝºî¶È¤äÅà·ëËÉ»ßºî¶È¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤¹¤ëÆþ»¥¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¼õÃíÍ½Äê»ö¶È¼Ô¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ãí¼Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤âÃÌ¹ç¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ÉÍý¤¹¤ëÆ»Ï©¤ò»Í¤Ä¤Î¹©¶è¤ËÊ¬¤±¤ÆÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤òÈ¯Ãí¡££²Ç¯·ÀÌó¤Î¤¿¤á¡¢³ÖÇ¯¤Ç°ìÈÌ¶¥ÁèÆþ»¥¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£¶·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»Í¤Ä¤Î¹©¶è¤ÎÆþ»¥¤Ç¤Ï¡¢£´¼Ò¤¬£±¼Ò±þ»¥¤Î·Á¤Ç£±£µ²¯¡Á£²£°²¯±ß¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÍî»¥¤·¡¢Íî»¥³Û¤Ï·×Ìó£·£µ²¯±ß¤Ë¾å¤Ã¤¿¡££²£°£²£±¡¢£²£³Ç¯¤ÎÆþ»¥¤Ç¤â»Í¤Ä¤Î¹©¶è¤ò£´¼Ò¤¬¤¹¤ßÊ¬¤±¤ë·Á¤Ç¼õÃí¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¹â¤ÎÆ»Ï©À¶ÁÝ¶ÈÌ³¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¼ÖÎ¾¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ï©ÌÌ¤äÇÓ¿åÀßÈ÷¤ÎÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¹ßÀã»þ¤Î½Åµ¡¤Ë¤è¤ë½üÀã¤äÅà·ëËÉ»ßºÞ¤Î»¶ÉÛºî¶È¤âÃ´¤¦¡£»ñµ¡ºà¤ä¹©»ö¼ÂÀÓ¤¬Æþ»¥¾ò·ï¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿·µ¬»²Æþ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤â¹â¤¯¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼ÒÈ¯Ãí¤ÎÀ¶ÁÝ¶ÈÌ³¤Ï¶áÇ¯¡¢£´¼Ò¤Ç²ÉÀê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¼óÅÔ¹â¤Ï¡¢Åìµþ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÀÆàÀî¤äºë¶Ì¡¢ÀéÍÕ¤Î°ìÉô¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí±äÄ¹¤Ïº£Ç¯£³·î»þÅÀ¤ÇÌó£³£²£·¥¥í¤ËµÚ¤Ö¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Ï£±ÆüÊ¿¶ÑÌó£±£°£´ËüÂæ¤ÎÍøÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¸òÄÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÆ°Ì®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÁ´ÌÌÅª¤Ë¸¡ºº¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸¡ººÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥Ð¥ë¶½¶È¤Ï¡Ö¸¡ºº¤Ë¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
