お笑いコンビ、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が、29日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。「思ったよりヤバい芸人」を明かした。

この日は、123人の若手芸人を対象に「ついていきたい先輩」を調査した「一派に入りたい芸人ランキング」を放送。7位にオードリー若林正恭がランクインし「人間としての面白さ、人間臭さが魅力」「いわゆる『陰キャ視点』を芸能界に持ち込んだ革命家」などと選んだ若手芸人のコメントが紹介された。

久保田は、若林が7位に入ったことについて「若林くんは思ったよりヤバいからな。気をつけろよ」とジョーク交じりに注意喚起。「まだ出してないだけで、ものすごい出してない黒い塊を持ってる人だから」と意味深に語って笑わせた。

ウエストランド井口浩之も「若林さんここ寄りの人間だからな！」と自身を指して久保田に同意すると、「お前ら勝手に若林さんをヒーローに仕立て上げてるけど。全部出したら僕らよりすごいぞ！」と力説。久保田は「俺たち飲み込まれるぞ、一瞬で」と笑っていた。