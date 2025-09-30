【開幕直前アンケート】新シーズン！みんなの注目ポイントは？
いよいよ、りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON の開幕が、数日後に迫ってまいりました！
▼チケットや配信情報はこちら！開幕特設サイト
熱い戦いが始まるその前に！
B.LEAGUEでは、ファンの皆さまを対象に「注目選手」や「おすすめの観戦アイテム」といった“今シーズンをより楽しめる注目ポイント”をアンケート形式でお伺いしました。 たくさんのご回答をありがとうございました！
╭━━━━━━━━━━━━╮- B.LEAGUE（Bリーグ） (@B_LEAGUE) September 4, 2025
開幕までついに
1ヶ月をきりました🏀🙌
╰━━━━━ｖ━━━━━━╯
ファンの皆さまへご協力のお願い🙇
今シーズン注目していることやおすすめ観戦アイテムなど、#Bリーグ観戦 をさらに楽しめるポイントを教えてください‼📢
詳しくは▶https://t.co/Xxr0LcWxuI pic.twitter.com/Fxy6MpbnG4
今回は、ご回答いただいた内容の中から一部をまとめてご紹介いたします！
イラストでご紹介！みんなの注目ポイントは？
コメントでご紹介！みんなの注目ポイントは？
【１】みんなの注目ポイントは？
【２】みんなの注目選手は？
【３】みんなの密かに気になる選手は？
【４】最後に開幕へ向けてひと言！
いかがでしたでしょうか。 こちらは、いただいたお声のほんの一部になっております。 ご紹介しきれなかった思いは、ぜひ #Bリーグ開幕 で直接つぶやいてください！
#Bリーグ開幕 を投稿する
また、同じアンケートでご回答いただきました、「おすすめ観戦アイテム」「観戦スタイル」につきましては、後日、集計結果を発表いたします。こちらもお楽しみに！