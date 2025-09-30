¥Ä¥¡¥¤¡¦¥¦¥§¥ó¥¸¥ó¡ß¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¼ç±é¤ÎÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¸«±É¤Î¶Ë°Õ¡Ù¡¢10¡¦1U-NEXT¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ÈÍßË¾¤òÌÏº÷¤¹¤ëÎø°¦·²Áü·à
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ä¥¡¥¤¡¦¥¦¥§¥ó¥¸¥ó¤È¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¤¬¼ç±é¤¹¤ëÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¸«±É¤Î¶Ë°Õ¡Ù¡ÊÁ´29ÏÃ¡Ë¤¬¡¢10·î1Æü¤è¤êU-NEXT¤ÇÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¸«±É¤Î¶Ë°Õ¡Ù¾ìÌÌ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ç²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ë¥¨¥ê¡¼¥ÈÃË½÷¤¬¡¢ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ÈÍßË¾¤òÌÏº÷¤¹¤ëÎø°¦·²Áü·à¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¿·¿ÍÊÛ¸î»Î¡¢¥¿¥ó¡¦¥¤¥ó¤ò¥Ä¥¡¥¤¡¦¥¦¥§¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿À®½Ï¤·¤¿ÃËÀ¡¦Åê»ñ¶ä¹Ô¤ÎVP¤Î¥·¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Á¥å¥¨¥ó¤ò¥¨¥ë¥Ó¥¹¡¦¥Ï¥ó¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÅØÎÏ¤ÎËö¤Ë¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤ÇÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì¤Î¸½¼Â¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ó¡¦¥¤¥ó¤È¡¢»Å»ö¤âÎø°¦¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤³¤Ê¤¹¤¬¡¢¤½¤Î´°àú¤Ê¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤â¸«¤»¤Ê¤¤¸ÉÆÈ´¶¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Á¥å¥¨¥ó¤¬¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Û£Ëæ¤Ç»É·ãÅª¤ÊÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡ÄÅÔ²ñ¤Ç²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷¤¬¤ß¤Ä¤±¤¿ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï¡£2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ë¤âÃíÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¼ã¼êÊÛ¸î»Î¤ÎÅâ±Æ¡Ê¥¿¥ó¡¦¥¤¥ó¡Ë¤Ï¡¢¾å»Ê¤Î¾åµéÊÛ¸î»Î¤Î²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Æ·ï¤ò¼õ¤±»ý¤ÁË»¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô¤Î¥¨¥ê¡¼¥È µö»ÒÁ§¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥º¡¼¥Á¥å¥¨¥ó¡Ë¤Ï·ã¤·¤¤¾ðÊóÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¿¦¾ì¤Ç¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¶öÁ³µ¡Æâ¤ÇÎÙÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¡£¤ª¸ß¤¤ÎÉ¤¤°õ¾Ý¤Ï»ý¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¼¡Âè¤Ë2¿Í¤Îµ÷Î¥¤Ï¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
