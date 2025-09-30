声優の内田真礼（35）と石川界人（31）が30日、それぞれのSNSを通じ、結婚したことを発表した。声優界のビッグカップル誕生にSNSでは祝福の声が相次いでいる。

2人は連名の文書で「皆さまへ」として「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。「同じく芸能の世界で活動している身であり互いに仕事に対する理解や尊敬の念を持ち合える大切な存在です。ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思いこのたび結婚という形で新たな一歩を踏み出すこととなりました」とつづった。

内田は「中二病でも恋がしたい！」小鳥遊六花役、「アイドルマスターシンデレラガールズ」神崎蘭子役などで活躍。石川も「ハイキュー!!」影山飛雄役、「青春ブタ野郎」シリーズ・梓川咲太役などを演じ、ともに主要キャラクターを担当する人気声優だ。

また、内田の実弟である声優・内田雄馬も「呪術廻戦」伏黒恵役、「WIND BREAKER」桜遥役、「BANANA FISH」アッシュ・リンクス役などの人気キャラを担当。雄馬は2024年1月1日にアニメ「トロピカル〜ジュ！プリキュア」ローラ／キュアラメール役、「盾の勇者の成り上がり」フィーロ役などで知られる声優の日高里菜と結婚を発表した。

内田真礼と石川の電撃婚に、SNSでは「ビッグすぎ」「家族で集まるってなったら、内田真礼と内田雄馬と石川界人と日高里菜が集まるってこと？収録現場じゃん」「情報量が多い」「内田家強すぎるやろ」「すげえ姉弟」「内田真礼の義妹が日高里菜で、石川界人の義弟が内田雄馬…」など驚きの声が寄せられている。

人気声優同士の結婚では、「進撃の巨人」エレン・イェーガー役などの梶裕貴と「けいおん！」中野梓役などの竹達彩奈、「鬼滅の刃」煉獄杏寿郎役などの日野聡と「東京ミュウミュウ」桃宮いちご役などの中島沙樹、「銀魂」沖田総悟役などの鈴村健一と「エヴァンゲリオン新劇場版」真希波・マリ・イラストリアス役などの坂本真綾が知られている。